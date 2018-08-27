Появились новые подробности происхождения рукописей Виктора Цоя

Житель Санкт-Петербурга Денис Шейченко в интервью Пятому каналу рассказал, что он является настоящим владельцем паспорта и записной книжки с рукописями музыканта Виктора Цоя. Его брат Дмитрий, выставивший уникальные документы на аукцион, украл их у него.

По словам Шейченко, паспорт и записная книжка Цоя попали к нему в 2000-х годах. Знакомые его соседки принесли документы и попросили сделать ксерокопии. Затем у Шейченко возникли проблемы с законом — перед тем как сесть в тюрьму, он передал реликвии на хранение брату.

Решение родственника выставить документы на аукцион привело к ссоре между братьями. По словам Дениса, Дмитрий угрожает ему полицией.

Последний, в свою очередь, утверждает, что нашел документы легендарного музыканта у себя за холодильником. По его словам, он всю жизнь прожил в квартире на улице Рубинштейна, где находился Ленинградский рок-клуб. Он утверждает, что к нему регулярно заглядывали музыканты, прячась от дождя. Среди них был и Виктор Цой. Решение о продаже документов он принял после рождения третьего ребенка. Мужчина рассчитывает поправить финансовое положение семьи.

24 августа стало известно, что некий Дмитрий решил продать паспорт, записную книжку и рукописи песен лидера рок-группы «Кино» через Московский аукционный дом. Владелец раритетов рассчитывает выручить за всё около 3,5 млн рублей. Эксперты признали документы подлинными.