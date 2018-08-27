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Минобороны: США стягивают к Сирии носители крылатых ракет

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил 27 августа, что США готовятся нанести ракетный удар по территории Сирии.

Он отметил, что 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США «Росс», несущий 28 ракет «Томагавк», дальность которых позволяет нанести удар по любому району Сирии, сообщает «Газета.Ру».

По данным Конашенкова, Вашингтон намерен воспользоваться провокацией с применением химоружия в провинции Идлиб, которую готовят боевики запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» при активном содействии британских спецслужб.

26 августа в Минобороны России сообщили, что боевики планируют нанести удар из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта. После атаки активисты «Белых касок» снимут сюжеты для англоязычных и ближневосточных СМИ.

Цель провокации — дестабилизировать ситуацию в регионе и сорвать устойчивую динамику идущего мирного процесса.

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