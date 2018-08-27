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Смолов остался без приглашения в сборную после провала на ЧМ-2018

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Тренерский штаб сборной России объявил состав на ближайшие матчи. Вне заявки оказались нападающий «Локомотива» Федор Смолов и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Об этом 27 августа, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Российская сборная начнет подготовку к матчам 3 сентября на базе в Новогорске.

7 сентября в Трабзоне состоится встреча россиян с турецкой сборной в рамках Лиги Наций УЕФА. Товарищеский матч со сборной Чехии пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону.

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