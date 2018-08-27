Дело о «100 иностранцах на 40 м» поступило в суд Оренбурга

В Оренбурге завершено расследование уголовного дела, которое в городе уже прозвали делом о «100 иностранцах на 40 м». Речь идет о фиктивной регистрации иностранцев в России.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», обвинения предъявлены 29-летнему жителю Оренбурга. Его подозревают по 22 эпизодам статьи УК РФ. Следствие установило, что с декабря 2017 по март 2018 года он прописал в своем жилом доме площадью 40 кв. м 100 граждан иностранного государства. За каждый факт фиктивной регистрации владелец дома получал 300 рублей.

За этот период мужчину трижды привлекали к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В начале июля стало известно о том, что россиянам предоставят право в любой момент отменить регистрацию иностранца на своей жилплощади. Для этого его участие не потребуется.