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Суд частично арестовал имущество главреда МК Павла Гусева

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Пресненский районный суд Москвы арестовал недвижимость, которая принадлежит главному редактору «Московского комсомольца» Павлу Гусеву. Обеспечительные меры приняты в рамках судебного процесса о разводе и разделе совместно нажитого в браке имущества.

Жена главреда МК намерена отсудить половину имущества

Иск подала 45-летняя супруга Гусева — Евгения Ефимова.

«На недвижимость Гусева в рамках иска о разделе имущества наложен обеспечительный арест», — цитирует ТАСС в понедельник, 27 августа, слова источника, близкого к ситуации.

«В рамках гражданского процесса Ефимовой три раза заявлялось ходатайство о наложении обеспечительного ареста на имущество, в итоге суд в июне удовлетворил его частично», — сказал пресс–секретарь суда Алексей Черников, добавляет агентство городских новостей «Москва».

Очередное заседание суда по иску о разделе имущества назначено на 19 сентября.

За время совместной жизни Гусев и Ефимова нажили квартиру и 11 нежилых помещений в Москве, два жилых дома и 15 земельных участков в Московской области. Недвижимость зарегистрирована на 69-летнего Гусева, ее стоимость оценивается в 1,5 млрд рублей.

В настоящее время совместно нажитое имущество через суд также делят артистка разговорного жанра Елена Степаненко и юморист Евгений Петросян. 

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