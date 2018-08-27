Песков рассказал, что Путин погулял по горам на выходных

Президент России Владимир Путин провел выходные 25 и 26 августа на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин походил по горам, полюбовался красотами», — рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что президента в поездке сопровождали также директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

На вопрос журналистов, рыбачил ли Путин в этот раз, пресс-секретарь ответил отрицательно, пояснив, что поездка носила характер видового туризма.

В начале августа прошлого года Путин также провел выходные в Южной Сибири. Тогда сообщалось, что президент рыбачил в горных озерах, ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком. Президента, как и в этом году, сопровождали министр обороны и глава Тувы, а также глава Хакасии Виктор Зимин.