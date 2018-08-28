Воспоминание о Порт-Артуре: китайский мегаполис на месте знаменитой крепости
Воспоминание о Порт-Артуре: китайский мегаполис на месте знаменитой крепости
2018-08-27 17:24:28
2018-08-27 17:24:28
2018-08-27 17:24:28
2018-08-27 17:24:28
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Искусственная Венеция, Русская улица и наследие города Дальний
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Далянь сегодня — один из главных китайских мегаполисов и, по совместительству, большой туристический центр. Именно на его территории когда-то располагалась знаменитая крепость Порт-Артур, входившая в состав Российской империи на рубеже XIX и XX веков. Как сегодня город уживается с этим наследием — в галерее портала iz.ru
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Улица русского колорита или Русская улица — одна из местных достопримечательностей
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Когда-то это был Инженерный проспект города Дальнего — его в 1898 году Россия построила на территории бывшего рыбацкого поселка, арендовав землю у китайцев
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
В 1905 году Россия уступила эти территории (вместе с крепостью Порт-Артур) Японии, а в 1945-м, во время русско-японской войны, здесь появились уже советские военнослужащие, которые помогли освободить город от японских формирований
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Здесь же, на русском кладбище на территории бывшего Порт-Артура, находятся могилы советских летчиков и бойцов ПВО, которые погибли во время Корейской войны 1950-1953 годов
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
До середины 1950-х город находился в совместном владении у СССР и Китая, однако к 1955-му все советские части оттуда вывели, а здания, находившиеся в ведении советских частей, передали КНР
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Современный Далянь считается крупным транспортным, туристическим и финансовым центром КНР
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Здесь одновременно работают крупные нефтеперерабатывающие, судостроительные заводы и дорогие отели на побережье
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Рыбак чинит сети в порту в районе Люйшунь
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
В Китае, да и в мире, Даолянь известен, в том числе, благодаря «азиатской Венеции» — искусственно созданному городу в городе, улицы в котором заменили сетью каналов
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Есть здесь даже отдельные спа-центры для домашних животных
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
В 2006 году город назвали одновременно самым благоприятным для проживания на территории страны и лучшим городом для туризма в КНР — оба рейтинга были составлены в Китае
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