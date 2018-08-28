Воспоминание о Порт-Артуре: китайский мегаполис на месте знаменитой крепости

Далянь сегодня — один из главных китайских мегаполисов и, по совместительству, большой туристический центр. Именно на его территории когда-то располагалась знаменитая крепость Порт-Артур, входившая в состав Российской империи на рубеже XIX и XX веков. Как сегодня город уживается с этим наследием — в галерее портала iz.ru