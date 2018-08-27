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Музей спорта создадут на «Самара Арене»

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На территории стадиона «Самара Арена» в Самаре откроют музей спорта. Идею его создания обсуждали на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018.

Так, стало известно о формировании рабочей группы по разработке концепции музея. В ее состав войдут представители общественности, областной администрации и сотрудники Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина.

Помещения, в которых будут располагаться экспозиции, пока не подобраны. В планах у создателей — использование современных технологий: цифровых фотоальбомов, тачпанелей, сенсорных планшетов, плазменных телевизоров, 3D-голограмм, трехмерных технологий и спортивных симуляторов. В региональном минспорте сказали, что уже изучили опыт создания ведущих мультимедийных музеев спорта, передает НИА «Самара».

На минувшей неделе сообщалось о том, что в Самаре начали готовить экскурсоводов, которые будут показывать туристам стадион «Самара Арена». Так, можно будет увидеть раздевалки для игроков, VIP-зону, зал для пресс-конференций и медиатрибуну.

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