Дороги Приморья подтопило после тайфуна

В результате тайфуна в Приморском крае оказалась затоплена часть дорог. В регионе развернуты пункты временного размещения людей.

По данным МЧС, самая сложная обстановка складывалась в Уссурийском, Михайловском и Октябрьском районах. Из-за подъема воды в реке Раздольной оказались подтоплены шесть участков дорог, а также 11 домов и 38 придомовых территорий. В Кулешовке вода пришла на сельскохозяйственные угодья и огороды. На пути в Кроуновку оказался размыт участок временной переправы, в связи с чем действует лодочная переправа. Об этом сообщает Vostokmedia.

На трассе Артем–Находка движение было восстановлено. Дорогу за полторы недели подтопило во второй раз, рейсовые автобусы пускали в объезд через Партизанск.

Согласно прогнозам синоптиков дожди в Приморье прекратятся 1 сентября.