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Водитель погиб из-за разорвавшегося колеса в Набережных Челнах

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Трагический случай произошел с 58-летним водителем в Набережных Челнах. Его убило разорвавшимся грузовым колесом.

Инцидент произошел в субботу, 25 августа, около 14:55 на территории «Лес Сервис» на улице Шлюзовой. Водитель «КамАЗа» проводил ремонтные работы, когда колесо от прицепа разорвалось и травмировало его. От полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщает ProKazan.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

22 августа в Нерюнгри во время переезда по дну реки Чульман опрокинулся экскаватор. Водитель техники пропал без вести. Его разыскивает группа спасателей.

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