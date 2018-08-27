Православный центр для молодежи может появиться в Пскове

Митрополит Псковский и Порховский Тихон предложил организовать молодежный культурный православный центр. Он может расположиться на территории кремля.

Идею митрополит высказал во время посещения территории кремля вместе с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Владыка считает, что центр может разместиться в здании Порохового погреба. Сейчас помещение находится на реконструкции, пишет Псковское агентство информации.

Кроме того, священнослужитель выступил за установку стационарной сцены на территории Псковского кремля. Митрополит указывает, что на площадке можно проводить ежегодные певческие праздники.