Многоуровневую парковку ввели в эксплуатацию в Калининграде

В Калининграде напротив областной больницы ввели в эксплуатацию многоуровневую парковку для транспорта. Соответствующее разрешение выдало областное агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию.

Новую парковку разместили на Клинической улице напротив областной больницы. Объект имеет два наземных этажа общей площадью более 3,5 тыс. кв. м для стоянки транспортных средств, сообщает «Калининград.Ru».

Строительство парковки началось летом 2016 года. Сооружение появилось на месте бесплатной стоянки.

Ранее в августе стало известно о том, что в Липецке планируют создать систему платных парковок. Таким образом, в городе должно появиться 1,65 тыс. мест для автомобилей.