Пенсионерка из Липецка покорила вершину Эльбруса

Пенсионерка из Липецка, которой 70 лет, а также ее 40-летний сын стали новыми покорителями вершины Эльбруса. Пожилая женщина специально не готовилась к этому восхождению в отличие от сына.

Покорение 5462 м они совершили 24 августа. Идея пришла в голову молодому мужчине, который таким образом решил отметить свой день рождения. Друзья составить ему компанию отказались, а мама согласилась.

Как отмечает Lipetskmedia, восхождение заняло у мамы и сына около 11 часов, а спуск — три часа. В путешествии отважное семейство никто не сопровождал, они шли «дикарями». Повторение подвига мама и сын не исключают и в следующем году.

Ранее с Эльбруса спасатели спустили альпинистку с Украины. Им поступил сигнал о том, что на высоте 5250 м женщина подает сигналы о помощи фонариком. Позже выяснилось, что никаких травм у туристки нет, она просто устала и не могла передвигаться самостоятельно.