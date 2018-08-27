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Три человека задержаны в Челябинской области по подозрению в похищении

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Сотрудники ГИБДД задержали в Челябинской области трех мужчин по подозрению в похищении человека с целью выкупа. Задержание произошло в субботу, 25 августа, на 4-м км автодороги Еткуль–Лебедевка Еткульского района области.

Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором обнаружили мужчину с телесными повреждениями. Он рассказал, что все находящиеся в машине накануне насильно посадили его в автомобиль в Челябинске, после чего увезли в Еткульский район, где избивали и требовали денег.

Три человека были задержаны по подозрению в похищении и доставлены в отдел МВД России по Еткульскому району. Об этом пишет ИА «Урал-пресс-информ».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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