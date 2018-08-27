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В Кремле назвали место проведения саммита Россия–Турция–Иран

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Вопрос о проведении трехстороннего саммита Россия–Турция–Иран прорабатывается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такая проработка ведется по мере окончательной готовности и согласования всех нюансов по дипломатическим каналам, мы сделаем соответствующее объявление», — цитирует Пескова «РИА Новости».

По его словам, саммит может состояться в Тегеране, добавляет «Газета.ру».

Ранее в понедельник в Кремле не стали комментировать информацию о якобы причастности России к авиаударам по территории Афганистана со стороны ВВС Таджикистана.

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