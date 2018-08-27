В Кремле назвали место проведения саммита Россия–Турция–Иран
Вопрос о проведении трехстороннего саммита Россия–Турция–Иран прорабатывается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Такая проработка ведется по мере окончательной готовности и согласования всех нюансов по дипломатическим каналам, мы сделаем соответствующее объявление», — цитирует Пескова «РИА Новости».
По его словам, саммит может состояться в Тегеране, добавляет «Газета.ру».
Ранее в понедельник в Кремле не стали комментировать информацию о якобы причастности России к авиаударам по территории Афганистана со стороны ВВС Таджикистана.