В Кремле назвали место проведения саммита Россия–Турция–Иран

Вопрос о проведении трехстороннего саммита Россия–Турция–Иран прорабатывается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такая проработка ведется по мере окончательной готовности и согласования всех нюансов по дипломатическим каналам, мы сделаем соответствующее объявление», — цитирует Пескова «РИА Новости».

По его словам, саммит может состояться в Тегеране, добавляет «Газета.ру».

Ранее в понедельник в Кремле не стали комментировать информацию о якобы причастности России к авиаударам по территории Афганистана со стороны ВВС Таджикистана.