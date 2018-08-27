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Тюменские учителя во время флешмоба зачитали стихи Оксимирона

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Флешмоб устроили накануне Дня знаний учителя в Тюмени. Они прочитали по очереди строки из песни рэпера Оксимирона «Переплетено».

Педагоги сменяли друг друга и декламировали по несколько строчек из песни звезды хип-хопа. Аккомпанировал им школьник-битбоксер.

Эта акция прошла в рамках педагогического форума «Стартовая четверть», во время которого преподаватели становились гостями местных молодежных организаций. Она состоялась в мультицентре «Моя территория».

По словам учителей, которые приводит ИА «Ура.ру», флешмоб был необходим для того, чтобы показать, что стихи рэпера не сильно отличаются от классических стихотворений. 

В феврале 2018 года российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко заявил, что современная популярная музыка вызывает у него большое беспокойство, и призвал перенять опыт Китая по запрету подобной музыки.

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