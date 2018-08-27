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Комплекс мер против оползня разработали в Севастополе

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Севастополе разработала комплекс мер, чтобы защитить город от оползня. Туристов будут информировать об опасности нахождения на диких пляжах.

Безопасность людей будут обеспечивать на обвалоопасных участках северной стороны. Власти города окажут содействие в канализовании территории. Гостей Севастополя мэрия будет информировать об опасности отдыха на пляжах под обрывами, а отелям будет грозить уголовная ответственность за риск здоровьем постояльцев. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Департамент безопасности планирует провести проверки в зонах, где особенно опасны обвалы.

О распространении оползня стало известно в начале июля. Он охватил территорию протяженностью 800 м вдоль берега. В конце июля движение оползня привело к повреждению двух садовых построек в частном секторе. Тогда депутаты не исключали, что потребуется эвакуация населения.

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