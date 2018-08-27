Названа стоимость самого дорогого авиаперелета сезона

Данные о том, сколько стоили самые дорогие перелеты лета, представили общественности эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip. В основу исследования взяли оформленные клиентами авиабилеты в одну сторону и «туда-обратно» с вылетом из российских аэропортов.

Самым дорогим стал билет на рейс из Москвы в Нью-Йорк, путешественник заплатил за него 577 тыс. рублей. На втором месте находится перелет из Санкт-Петербурга в Хараре, столицу Зимбабве. За него житель Северной столицы заплатил 522 тыс. рублей.

Третье место занял билет на рейс из Москвы в Сан-Франциско — перелет обошелся туристу в 349 тыс. рублей. Также в десятке лидеров по стоимости находятся билеты из Москвы в Каракас (Венесуэла), Ниццу (Франция) и Бангкок (Таиланд).

Среди авиабилетов «туда-обратно» лидером по стоимости стал перелет из Москвы в Лиму, столицу Перу. Он обошелся в 450 тыс. рублей.

На втором месте стоит перелет из Москвы в Майами и обратно — 410 тыс. Третье место в рейтинге занял перелет из российской столицы в Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея) и обратно за 403 тыс. рублей.

«Самые дорогие билеты — это, как правило, те, которые куплены в последний момент в первый или бизнес-класс на дальнемагистральные маршруты. Также сотни тысяч рублей за билеты готовы платить любители экзотических путешествий, которые добираются до места назначения с несколькими пересадками, но при этом не готовые жертвовать комфортом в полете и также выбирающие бизнес-класс», — отметил директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов.

В середине августа стало известно, что Крым стал лидером бархатного сезона и вошел в пятерку самых популярных авианаправлений осени по России, а Ялта стала самым популярным крымским курортом для осеннего отдыха.