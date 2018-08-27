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Дело возбудили после избиения преподавателя КФУ в Казани

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Уголовное дело возбуждено по факту избиения в Казани преподавателя физкультуры Казанского федерального университета (КФУ). Статья — «Причинение тяжкого вреда здоровью». Решение было принято по результатам процессуальной проверки.

Как сообщает ProKazan.ru, нападение на 55-летнего мужчину было совершено 16 августа около 0:30 на Право-Булачной улице. На следующий день пострадавший был госпитализирован с переломами ребер и пневмотораксом. 

С места происшествия изъяты видеозаписи. Агентство уточняет, что ведется поиск одного подозреваемого.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения в Москве тела 14-летней девушки-подростка.

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