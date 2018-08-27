Мужчина погиб при пожаре в доме в Волгоградской области

Мужчина погиб при пожаре в частном деревянном доме в селе Мариновка Калачевского района Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Пожар произошел в ночь на 27 августа, около 1:20, в одном из частных деревянных домов на Набережной улице. К моменту прибытия пожарных жилое здание размером 6х4 м и летняя кухня площадью 10 кв. м были полностью охвачены огнем.

Возгорание удалось ликвидировать к пяти часам утра. При осмотре места происшествия было обнаружено тело 57-летнего мужчины без признаков жизни, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.