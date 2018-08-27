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Жители Кургана возмутились неработающими фонарями на День города

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Жители Кургана возмущены тем, что в центре во время празднования Дня города было темно. Они предлагают тратить деньги на установку новых светильников, а не организацию фейерверков и приглашение артистов.

Фото темных праздничных площадок размещены в одной из соцсетей. Автор снимков уверен, что если бы в парке потеряли ребенка, то найти его было бы уже невозможно.

«Если бы не светящиеся шарики, вообще ничего не было бы видно», — гласит подпись под одной из фотографий.

Между тем ИА «Ура.ру» в администрации Кургана сообщили, что график освещения улиц устанавливается в зависимости от времени светового дня. Он меняется каждые пять дней. В частности, 25 августа, когда отмечался День города, фонари зажгли в 20:20.

Ответственность за освещение городского сада, на что жаловались жители города, власти возложили на арендаторов. Те предоставить оперативный комментарий отказались.

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