Покусавшей полицейского девушке с ВИЧ вынесен приговор в Вологде

В Вологде вынесен приговор 16-летней воспитаннице приюта, страдающей ВИЧ-заболеванием, которая после побега покусала и поцарапала полицейского. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Было установлено, что 16-летняя девушка разыскивалась полицией в связи с побегом из детского социального учреждения. 9 марта 2018 года на одной из улиц ее в состоянии алкогольного опьянения обнаружил наряд полиции, сообщает ИА FlashNord.

При попытке убежать обвиняемая поцарапала и укусила полицейского за руку, чем создала угрозу заражения ВИЧ-инфекцией.

Суд признал подозреваемую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком два года. Также с нее взыскали 10 тыс. рублей в пользу потерпевшего.