Прямой эфир

Покусавшей полицейского девушке с ВИЧ вынесен приговор в Вологде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вологде вынесен приговор 16-летней воспитаннице приюта, страдающей ВИЧ-заболеванием, которая после побега покусала и поцарапала полицейского. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Было установлено, что 16-летняя девушка разыскивалась полицией в связи с побегом из детского социального учреждения. 9 марта 2018 года на одной из улиц ее в состоянии алкогольного опьянения обнаружил наряд полиции, сообщает ИА FlashNord.

При попытке убежать обвиняемая поцарапала и укусила полицейского за руку, чем создала угрозу заражения ВИЧ-инфекцией.

Суд признал подозреваемую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком два года. Также с нее взыскали 10 тыс. рублей в пользу потерпевшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые объявили о создании эффективной вакцины против ВИЧ
Минздрав зафиксировал снижение вирусной нагрузки у четверти россиян с ВИЧ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017