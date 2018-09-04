Обсуждение образовательной реформы уже давно вышло за пределы профессионального сообщества и завладело вниманием не только родителей учеников, но и всех наших граждан, обладающих активной жизненной позицией. Разговор идет прежде всего об образовательном результате, о возможности без репетиторов сдавать ЕГЭ, побуждать творческую инициативу внутри школьной среды, оптимизировать качество донесения информации для максимального усвоения.

При этом прогнозируемый и фактический образовательный результат сегодня возможен только за счет комплексного подхода. Необходимо сочетание всех компонентов образовательного процесса: учебники, методические пособия, оснащение класса, комфортное пространство школы, повышение квалификации и мотивация учителей, неравнодушие и заинтересованность родителей, вовлечение в образовательный и творческий процесс детей.

Такой подход должен выступить базисом для формирования национальной образовательной экосистемы.

При этом важно, чтобы вопросы образования не уходили в тень на фоне внутренней инфраструктурной, экономической повестки и внешнеполитических новостей.

Читая своему ребенку «Гарри Поттера», невольно начинаешь задумываться о том, почему основным местом силы, где сконцентрировано добро, мудрость и здравый смысл, в книге является именно школа.

Если спросить любого человека вне зависимости от его популярности, публичности и сферы деятельности о том, где и в какой момент он начал формироваться и чувствовать интерес к своей работе, он безусловно ответит, что было это в школьные годы. Многие скажут, что огромное влияние на дальнейшую жизнь оказали учителя, а первые навыки общения, конфликтов и их разрешения были получены на уроках в школьном классе. Нас всех сделала школа. И все мы хотим в дальнейшем жить в современном обществе талантливых и профессиональных людей с развитой экономикой, сохраняя традиции и создавая новые материальные и интеллектуальные продукты.

Для этого нужно решать проблемы образования наравне со строительством инфраструктуры, дорог и мостов и не откладывать образование в долгий ящик, финансируя его по остаточному принципу, как это часто бывает в регионах. Тем более что в настоящее время уже появились компании, которые готовы комплексно выстраивать и снабжать учебные заведения всем необходимым — от строительства зданий и формирования школьных библиотек до оборудования для лабораторий, программного обеспечения и курсов для учителей. Так, старейший издательский дом учебной литературы «Просвещение» сегодня превратился в оператора, работающего на всех уровнях образовательного процесса, начиная с детского сада и школы и заканчивая вузами и курсами профессиональной подготовки. Таким образом, уже сегодня заявлено о новом подходе к обучению, о консолидации образовательных программ и системы оценки образовательного результата.

Директору школы сейчас важно понимать, какие задачи он хочет решить в своем образовательном учреждении — и под эти задачи компания-интегратор будет поставлять продукты. Например, для школ с химико-биологическим уклоном будут предложены лаборатории и обучающие программы по профилю, для гуманитарных школ — оборудованы лингвистические классы, для физиков и математиков — компьютерные классы с соответствующим программным обеспечением и т.д. Разумеется, учитель не останется один на один со сложным оборудованием — все педагоги проходят курсы подготовки и повышения квалификации.

По мнению экспертов, такой комплексный подход, как у группы компаний «Просвещение», очень сильно снижает материальные и временные издержки. Одно дело — самостоятельно заниматься подбором различных подрядчиков для того, чтобы модернизировать школу, проводить тендеры, искать специалистов для консультаций, другое дело — доверить весь перечень работ компании с 90-летней репутацией на рынке образования. Здесь коммерческое партнерство расценивается как взаимовыгодный инструмент: бизнес принимает участие в развитии образования, всегда смотрит на планируемый результат, поставленную задачу и оптимальное финансовое сопровождение обучающего процесса. И в итоге правильная система организации образовательного процесса, грамотная комплектация школ оборудованием, цифровыми и традиционными пособиями, ресурсное обеспечение обучения дают более высокий результат для школы и ее учеников при значительной экономии средств регионального бюджета. Такой пример успешного государственно-частного партнерства уже можно наблюдать в московских школах.

Образовательный рынок в нашей стране только начинает формироваться. Постепенно у руководителей регионов, у государства в целом должно измениться и отношение к образовательной сфере. Уйдет стереотип об образовании как о поглощающей бюджетные средства «черной дыре». Образование наконец-то станет тем, чем является на самом деле, — инвестиционной программой развития регионов в частности и страны в целом. Потому что именно в школах дается импульс к труду, знанию, творчеству, к неравнодушию и активному мышлению.

И этому можно только порадоваться, ведь сфера, в которую приходит независимый бизнес-игрок «обречена» на развитие и фактический результат, который в этом случае будет измеряться количеством светлых, умных, творческих, активных людей.

Автор — президент группы компаний «Просвещение»

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