Прямой эфир

Ледовую арену в Омске снесут в ближайшее время

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая ледовая арена может появиться в Омске вместо существующей там сейчас «Арены Омск». Этого не исключил глава совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.

Как отмечает РИА «Омск-информ», руководство клуба впервые высказалось по поводу дальнейшей перспективы спортивного комплекса. Впрочем, там вновь заявили, что окончательное решение будет принято после окончания экспертизы здания.

«Вариантов всего три: легкие изменения, глубокая реконструкция либо снос», — отметил Крылов.

Глава клуба при этом указал на то, что новая арена должна вмещать не менее 15 тыс. зрителей.

Дворец «Омск Арена» сдали в эксплуатацию в 2007 году. Строительство продолжалось около трех лет. Начинала стройку австрийская компания «AMR», а заканчивала российская компания. В 2012 году владелец Роман Абрамович передал здание «Авангарду».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Омске появилась детская площадка «строгого режима»
Директор детского сада в Омске объяснила появление забора с колючей проволокой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017