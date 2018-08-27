Ледовую арену в Омске снесут в ближайшее время

Новая ледовая арена может появиться в Омске вместо существующей там сейчас «Арены Омск». Этого не исключил глава совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.

Как отмечает РИА «Омск-информ», руководство клуба впервые высказалось по поводу дальнейшей перспективы спортивного комплекса. Впрочем, там вновь заявили, что окончательное решение будет принято после окончания экспертизы здания.

«Вариантов всего три: легкие изменения, глубокая реконструкция либо снос», — отметил Крылов.

Глава клуба при этом указал на то, что новая арена должна вмещать не менее 15 тыс. зрителей.

Дворец «Омск Арена» сдали в эксплуатацию в 2007 году. Строительство продолжалось около трех лет. Начинала стройку австрийская компания «AMR», а заканчивала российская компания. В 2012 году владелец Роман Абрамович передал здание «Авангарду».