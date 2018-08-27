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Дети отравились неизвестными препаратами в заброшенной больнице в Ржеве

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Двое мальчиков госпитализированы после игры в заброшенном госпитале в Ржеве Тверской области. Следователи начали проверку по факту отравления.

По данным правоохранительных органов, десятилетние школьники нашли в помещении бывшего госпиталя на улице Челюскинцев медицинские препараты. Дети попробовали лекарства, после чего они были доставлены в реанимационное отделение местной больницы. После ЧП следователи осмотрели здание и установили, что оно частично разрушено. Медицинские препараты были найдены на чердаке, к которому ведет люк на втором этаже.

Жизни мальчиков уже ничего не угрожает, их перевели в педиатрическое отделение, сообщают Тверские ведомости. Следователи проводят проверку, устанавливаются собственник здания и происхождение лекарств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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