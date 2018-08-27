Научно-образовательный центр мирового уровня построят в Тюмени

В Тюменской области в скором времени будет открыт научно-образовательный центр (НОЦ). Его создание на совещании в Школе перспективных исследований Тюменского госуниверситета обсуждали врио губернатора Александр Моор и министр высшего образования и науки РФ Михаил Катюков.

Отмечается, что центр появится в рамках национального проекта «Наука». Согласно ему в России должно открыться не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Таким должен стать и тюменский.

Идею его строительства уже поддержали власти Ямала и Югры. По словам главы региона, которые приводит портал «Наш город», все три региона понимают, что консолидация сильных университетов, индустриальных компаний и академической науки — это драйвер развития экономики.

В свою очередь министр высшего образования отметил, что в Тюменской области сильно развит научно-образовательный комплекс и высок экономический потенциал, поэтому создание контактов между наукой и производством необходимо. Кроме того, это поможет достичь целей, обозначенных в стратегии научно-технологического развития страны до 2035 года.

В региональной администрации при этом отмечают, что затраты на научные изыскания в последнее время в области выросли почти в три раза, нефтегазовые компании создали научно-исследовательские подразделения, а ТГУ является участником программы «5-100» и имеет статус опорного вуза.

Ранее глава области сообщал, что Тюмень может стать одной из первых площадок в России по внедрению в медицину цифровых технологий.