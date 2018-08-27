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Медведь бродит по поселку в Мурманской области

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Жителей поселка в Мурманской области предупреждают о появлении медведя. Хищника заметили возле жилого дома.

Об опасности предупреждают жителей поселка Мурмаши. По данным управления городского хозяйства, медведь был замечен в районе дома по улице Кирова. Местных жителей просят соблюдать осторожность и заранее ознакомиться с памяткой о поведении при встрече с хищником. Об этом пишет ИА «Би-порт».

О ситуации уже проинформированы сотрудники министерства природы и полиции.

Ранее сообщалось о медведе, который разоряет кладбища в Архангельской области. Хищник разрывал могилы на погосте «Миронова гора». Охотникам удалось подстрелить зверя. Специалисты считают, что ему около шести лет.

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