Украина подала апелляцию на решение ВТО по спору с Россией о вагонах

Власти Украины в понедельник, 27 августа, подали апелляцию на решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с Россией о железнодорожном оборудовании.

«Украина 27 августа подала апелляцию против доклада панели арбитров, касающегося начатого Украиной дела «Россия — меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и его частей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВТО.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ уже сообщили, что Москва не станет подавать встречную апелляцию в ВТО, передает ТАСС. При этом Россия даст комментарии по апелляции Украины в рамках процедуры, подчеркнули в ведомстве.

Россия выиграла спор с Украиной из-за железнодорожного оборудования 30 июля. Киев утверждал, что Москва препятствует поставкам вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и других комплектующих. Иск в ВТО был подан в октябре 2015 года.

Это второй иск, который Россия выиграла у Украины во Всемирной торговой организации. 20 июля третейская группа встала на сторону Москвы в споре по пошлинам на поставки нитрата аммония (аммиачная селитра).

Украина в 2014 году повысила пошлины на поставку селитры, используя энергокорректировки, как в Евросоюзе, что, по мнению Москвы, противоречило правилам ВТО. В этой связи российские власти подали иск к украинской стороне.