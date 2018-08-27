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Почти 30 медиков получат сертификаты на соципотеку в Подмосковье

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В Московской области во вторник, 28 августа, пройдет вручение сертификатов на право получения жилищных субсидий в рамках подпрограммы «Социальная ипотека». Их получат 29 специалистов государственных медицинских учреждений здравоохранения области. Об этом сообщает пресс-служба областного Минстроя.

Как рассказал глава ведомства Руслан Тагиев, свидетельства на право получения жилищных субсидий получат 29 специалистов. Полученный сертификат позволит оплатить 50% от стоимости жилья. Общий размер субсидий для оплаты части жилья 29 специалистов составит более 135 млн рублей. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Сертификаты на соципотеку получат специалисты из 17 муниципалитетов Московской области. Ими стали шесть фельдшеров «скорой помощи», четыре анестезиолога, три участковых терапевта, четыре рентгенолаборанта, три участковых педиатра, хирург, психиатр, гинеколог, травматолог-ортопед, дерматовенеролог, рентгенолог, невролог и неонатолог.

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