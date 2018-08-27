Постоянную сцену хотят установить в Псковском кремле

Стационарная сцена может появиться в кремле в Пскове. С инициативой выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

По словам митрополита, в Пскове раньше всегда проходили певческие праздники. Для проведения мероприятий у башни Кутекрома владыка предложил поставить стационарную сцену. Территория была представлена министру культуры РФ Владимиру Мединскому во время его визита в Псков.

Певческие праздники проводятся в кремле с 2011 года, организаторы устраивают видеотрансляцию для зрителей со всей России. Помимо большой сцены, митрополит предложил установить трибуны. Об этом пишет Псковская лента новостей.