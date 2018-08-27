Прямой эфир

Постоянную сцену хотят установить в Псковском кремле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стационарная сцена может появиться в кремле в Пскове. С инициативой выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

По словам митрополита, в Пскове раньше всегда проходили певческие праздники. Для проведения мероприятий у башни Кутекрома владыка предложил поставить стационарную сцену. Территория была представлена министру культуры РФ Владимиру Мединскому во время его визита в Псков.

Певческие праздники проводятся в кремле с 2011 года, организаторы устраивают видеотрансляцию для зрителей со всей России. Помимо большой сцены, митрополит предложил установить трибуны. Об этом пишет Псковская лента новостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кладбище турецких пленных XIX века нашли в Псковской области
Планируется запустить поезд Псков–Новгород–Петрозаводск

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017