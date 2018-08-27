Прямой эфир

Пианино из «Места встречи изменить нельзя» выставили на продажу

0
Фото: youla.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пианино из советского телефильма «Место встречи изменить нельзя» выставили на продажу за 375 тыс. рублей.

Речь идет об антикварном немецком инструменте F. Rosener jr. Berlin.

«Пианино с уникальной историей (именно это пианино участвовало в съемках фильма «Место встречи изменить нельзя», где на нем играл [исполняющий роль Володи Шарапова актер Михаил] Кононов)», — говорится в объявлении на сайте «Юла».

По утверждению продавца, инструмент принадлежал отцу советского актера и автора-исполнителя Владимира Высоцкого.

«Красное дерево, бронза, резное панно, клавиши слоновая кость, чугунная дека, медные струны. Требует настройки, частично реставрации. Торг не уместен. Инструмент для ценителей», — говорится в описании лота.

Пятисерийный телефильм «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина вышел на экраны в 1979 году. Сериал рассказывает о борьбе сотрудников московского уголовного розыска с бандой «Черная кошка» в послевоенные годы. Высоцкий сыграл одного из главных персонажей картины — оперативника Глеба Жеглова.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу рукописи лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Банк России выпустил памятную монету к юбилею Высоцкого
Электрогитару Боба Дилана продали на аукционе за $490 тыс.

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017