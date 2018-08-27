Пианино из «Места встречи изменить нельзя» выставили на продажу

Пианино из советского телефильма «Место встречи изменить нельзя» выставили на продажу за 375 тыс. рублей.

Речь идет об антикварном немецком инструменте F. Rosener jr. Berlin.

«Пианино с уникальной историей (именно это пианино участвовало в съемках фильма «Место встречи изменить нельзя», где на нем играл [исполняющий роль Володи Шарапова актер Михаил] Кононов)», — говорится в объявлении на сайте «Юла».

По утверждению продавца, инструмент принадлежал отцу советского актера и автора-исполнителя Владимира Высоцкого.

«Красное дерево, бронза, резное панно, клавиши слоновая кость, чугунная дека, медные струны. Требует настройки, частично реставрации. Торг не уместен. Инструмент для ценителей», — говорится в описании лота.

Пятисерийный телефильм «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина вышел на экраны в 1979 году. Сериал рассказывает о борьбе сотрудников московского уголовного розыска с бандой «Черная кошка» в послевоенные годы. Высоцкий сыграл одного из главных персонажей картины — оперативника Глеба Жеглова.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу рукописи лидера группы «Кино» Виктора Цоя.