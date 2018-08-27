Три человека выпали из катера при наезде на мель в Новосибирске

Один человек погиб, еще двоих удалось спасти после ЧП на реке Оби в Новосибирске. Катер на высокой скорости налетел на мель, и люди упали за борт.

Инцидент произошел выше Комсомольского железнодорожного моста. Двое мужчин и женщина решили прокатиться на катере. Они набрали скорость, и судно внезапно налетело на мель. Три человека оказались в воде, мужчина 1977 года рождения погиб. Об этом сообщает vn.ru.

Еще двух отдыхающих из воды смогли вытащить очевидцы, пострадавших передали врачам скорой помощи. Дрейфовавший катер чуть позже спасатели обнаружили под Бугринским мостом.

В спасательной службе уточняют, что много мелей в Оби образовалось из-за низкого уровня воды. В связи с этим движение маломерных судов стало опасным.