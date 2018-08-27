Роскачество обнаружило пестициды в импортных яблоках

Роскачество обнаружило следы пестицидов в импортных яблоках, не найдя их при этом в садовых фруктах от дачников. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Так, в ходе исследований эксперты выявили в импортируемой продукции следовые качества пестицидов (химические средства, защищающие растения от грибков. — iz.ru), но содержание обнаруженных фунгицидов было в 10 раз ниже установленных в Евросоюзе пороговых значений. В Роскачестве также отметили, что не стоит опасаться наличия в яблоках повышенного количества нитратов, радионуклидов и ГМО.

«Яблоки растут на дереве, поэтому они не получают тех вредных веществ, которые могут накапливаться в почве, в том числе и нитратов», — цитирует ТАСС слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Кроме того, в Роскачестве подчеркнули, что факт отсутствия пестицидов в садовых фруктах российских дачников позволит российской плодоовощной продукции конкурировать с зарубежными аналогами, пишет НСН.

Как отмечает RNS, специалисты также нашли дефекты во внешнем виде некоторых ввозимых в Россию яблок: потертости, пятнышки парши, повреждения кожицы, нажимы. Встречались и испорченные яблоки, но, подчеркнули в ведомстве, «сельскохозяйственными вредителями исследованные яблоки поражены не были». В импортной продукции не выявили наличия токсина патулина, который появляется на заплесневелых и гнилых фруктах в виде пятен на кожице яблока, а также не обнаружили и других вредителей — дрожжей, плесени, бактерии кишечной палочки. Не нашли в привезенных в РФ яблоках воска, которым их обрабатывают для сохранения от высыхания и размягчения.

24 августа газета «Известия» писала, что Роскачество предложило регламентировать содержание пестицидов в плодовых культурах, например, в яблоках, по аналогии с международными стандартами. Таким образом можно будет ликвидировать пробел в законодательстве РФ.