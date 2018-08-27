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Крупное возгорание сухой травы ликвидировали в Крыму

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Пожар площадью 7 га ликвидировали в Симферопольском районе Крыма. Огонь охватил сухую растительность.

По данным МЧС, пожар возле села Скворцово вызвал сильное задымление. Тушение проводили с нескольких сторон, однако дым осложнял работу специалистов. Тем не менее удалось воспрепятствовать распространению огня на жилую территорию. При пожаре никто не пострадал, сообщает ИА «Крыминформ».

В МЧС также уточнили, что ранее, 24 августа, был потушен крупный пожар в селе Армейском Джанкойского района. Огнь охватил сухие камыши на площади около 20 га. Так как огонь быстро распространялся в труднодоступной местности, к тушению привлекли вертолет, который сбрасывал воду на очаги возгорания.

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