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Телят овцебыков доставили на необитаемый остров в Магаданской области

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На остров Завьялова в Магаданской области из Якутии доставили 25 телят овцебыков. Сначала животные прибыли в Магадан, после чего их перебросили тремя рейсами на вертолетах Ми-8 на остров Завьялова.

По словам ветеринаров, сейчас телятам необходимо пройти как минимум тридцатидневный карантинный период. Это нужно для того, чтобы животные успокоились после длительного перелета и адаптировались к новым климатическим условиям, сообщает ИА MagadanMedia.

Овцебыков разместили в большом загоне площадью приблизительно 300 кв. м. Специалисты оборудовали для них водопой, подготовили сено и овес. Эти деревянные стены призваны оградить молодых животных от медведей, которые, как отмечают охотоведы, скоро должны уйти на зимнюю спячку.

Как рассказал инвестор проекта Игорь Донцов, чтобы не было проблем с медведями, здесь будет оставлена охрана. Также он выразил беспокойство о том, как овцебыки перезимуют в новых условиях, и отметил, что, по информации ученых, больших проблем возникнуть не должно.

Ранее в августе стало известно о том, что на острове Завьялова планируют построить новую туристическую базу, построить причал для маломерных судов, проложить маршруты для прогулок, а также завезти 25 овцебыков из Якутии. В течение трех лет инвестор намерен вложить в проект около 250 млн рублей.

Остров Завьялова находится в 58 км от Магадана. Природа на нем практически не тронута человеком. Ученые якутского Института биологических проблем криолитозоны сделали предварительное заключение, что остров пригоден для разведения овцебыков.

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