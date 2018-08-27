Режим ЧС вводят в Иркутской области из-за засухи

В нескольких районах Иркутской области вводят режим чрезвычайной ситуации. Из-за засухи пострадали аграрии.

По данным правительства региона, сельскохозяйственные культуры гибнут в Боханском и Усольском районах. Там вводится режим ЧС, соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Министерство сельского хозяйства оценит ущерб, нанесенный засухой. Об этом пишет Сибирское агентство новостей.

Предварительно установлено, что от засухи пострадали шесть хозяйств на юге Иркутской области.

С 28 по 30 августа, по прогнозам синоптиков, в отдельных муниципалитетах ожидается высокий уровень опасности лесных пожаров.