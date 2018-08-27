Экономика государственной важности
Президент России в своем указе, подписанном в этом году после выборов, поручил увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе (МСБ) к 2024 году с 19 до 25 миллионов человек. Какие меры могут помочь эту задачу решить и рецепты каких стран должна внимательно изучить Россия, чтобы достичь этой амбициозной цели. Ситуацию изучал корреспондент Иван Латушкин.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
Система поддержки малого бизнеса в России построена по всем международным стандартам, которые разрабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (OECD). Например, вопросы финансирования. Многие предприниматели жалуются, что для малого бизнеса закрылся доступ к кредитам, и видят в этом самую главную проблему МСБ. Но вся инфраструктура для обеспечения доступа к финансам для малого бизнеса давно построена и обкатана. Инфляция покрывала большую часть неэффективных решений банков и бизнеса. Проще говоря, за все платил потребитель — причем с энтузиазмом, так как инфляция отбивала у него желание к сбережению. Сейчас инфляция минимальна, а ставка кредита высока, и бизнесом это воспринимается как «остановка дыхания». Но эта проблема должна разрешиться в ближайшее время. В прошлом году объем займов малому бизнесу уже подрос на 15%, до 6,1 трлн рублей. И Сбербанк, например, уже объявил, что в текущем году нарастит портфель кредитов МСБ на 20–22%. Если дефицит финансирования спадет, выжившие бизнесы смогут вздохнуть спокойнее и снова начнут расти. Какую-то часть дороги до цели, поставленной президентом, этот рост поможет пройти.
Но стоит присмотреться к проблемам, которые всегда относились к узким местам всего российского бизнеса. Однако в мире есть успешный опыт их преодоления. Речь идет о профессионально-технической подготовке работников и выходе на экспортные рынки.
КОРЕЙСКИЙ ТРЕНИНГОВЫЙ КОНСОРЦИУМ
В России возможность обучать своих сотрудников необходимым навыкам есть пока только у крупных корпораций. Малый бизнес себе этого позволить не может — и это полномасштабная проблема, в числе многих делающая маленькие компании неэффективными. Примером выхода из этой ситуации может стать опыт Южной Кореи. В стране путем проб и ошибок построили систему подготовки рабочих кадров. В 60-е годы XX века многие латиноамериканские страны (в частности, Бразилия, Колумбия, Чили) с подачи Международной организации труда (МОТ) ввели у себя так называемые тренинговые сборы. Собранные средства (приблизительно 1% зарплаты каждого сотрудника во всех компаниях) передавались образовательной системе, которая уже предлагала компаниям курсы обучения для их персонала. Это был большой шаг вперед по сравнению с полным отсутствием профобразования.
Но система, где первую скрипку играли тренинговые центры, оказалась не очень эффективной. Центры быстро бюрократизировались, так что непосредственно на обучение шло все меньше средств.
В 1970–1980-х годах система модифицировалась. Собранные средства шли теперь на компенсации предприятиям, которые сами искали подходящие курсы, а потом оплачивали их выделенными грантами. Такую систему начали внедрять, в частности, быстроразвивающиеся азиатские страны (Сингапур, Малайзия, Южная Корея). Конкуренция за деньги между образовательными центрами резко выросла. Например, Сингапур, внедрив подобную схему, втрое увеличил число прошедших обучение рабочих. Однако и она не была лишена недостатков. Сбор платили все компании, а наиболее эффективно ею пользовались крупные предприятия.
В том же Сингапуре 100% компаний с численностью больше 200 человек получали компенсации на обучение. Из мелких предприятий отправляла своих сотрудников учиться лишь четверть. В таких компаниях не было специального человека, который мог бы разобраться в тонкостях предлагаемых программ, не было времени, чтобы заниматься составлением заявок на гранты. В итоге многие из них просто отказывались от участия, относясь к тренинговому сбору как к еще одному налогу.
Южной Корее удалось решить проблему — несчастье помогло. В 1998 году грянул азиатский финансовый кризис. К 1999 году в Корее было уже 8,6% безработных, что для страны трудоголиков, где обычный уровень безработицы не более 2%, очень много. Власти страны решили помочь малому бизнесу. Была поставлена цель повысить его конкурентоспособность и помочь выходить на внешние рынки — в том числе и повысив техническую грамотность работников. Кому-то пришла идея объединять малые компании в пулы, названные тренинговыми консорциумами. Деньги ($730 тыс.) на подготовку пилотного проекта в городе Бусан решили взять у Всемирного банка. Когда банк выделил только $250 тыс., министерство труда из своих фондов помогло, добавив $2,5 млн и расширив область действия пилота до трех городов — Бусана, Инчхона и Кванджу.
Идея, как говорится, выстрелила. В пилотном проекте прошли обучение 6 тыс. рабочих (вместо планировавшихся 3 тыс., 40% рабочих прослушали более одного курса). Торгово-промышленная палата Кореи, которая была организатором пилота, отбирала несколько малых компаний, к которым прикреплялся тренинговый менеджер. Опытным путем выяснилось: оптимальное соотношение — два менеджера на 30 компаний, отобранных по отраслевому принципу.
Уже к 2011 году обучение по такой схеме в Корее за учебный год проходили более 200 тыс. рабочих. И главное, удалось изменить соотношение обучающихся. Раньше из тысячи слушателей, обучение которых было оплачено из тренингового сбора, 800 работали на крупных предприятиях — хотя в общем числе рабочей силы, за которую уплачивался сбор, они составляли лишь треть. Теперь соотношение кардинально поменялось — в 2010 году, например, когда проводилось промежуточное исследование, уже около 60% сотрудников малых компаний тоже получали доступ к новым знаниям.
Программы, успешные в одних странах, необязательно приживутся в других. Но то, что системы обучения сотрудников на рабочих местах и повышения квалификации в России практически отсутствуют и уже всерьез тормозят рост малого бизнеса, очевидно.
ВПЕРЕД, НА ЭКСПОРТ
Переориентироваться МСБ в азиатских странах на внешний рынок заставил тот же кризис 1998 года. Сжавшийся местный спрос заставил их пытаться найти покупателей за пределами госграниц. Если перед кризисом распределение экспорта между крупным и малым бизнесом в странах АСЕАН было 88% и 12%, то уже в поздних нулевых 77% и 23%.
Опыт Сингапура показывает, что путь этот неодномоментный. На первом этапе надо добиться, чтобы идея экспорта продукции просто осела в головах руководителей и владельцев малого бизнеса. Надо, чтобы они получили адекватную информацию о рынках и потребителях их продукции вне страны, немного больше денег в оборотный капитал — денежный цикл при экспорте длиннее, чем при работе на внутреннем рынке. Во всех этих областях без помощи государства не обойтись, благо она в основном должна быть информационная.
Российские малые и средние компании уже имеют попытки выхода на международные рынки и более или менее понятно, что им там мешает. Например, компании, которые предлагали установку на транспортные средства GPS-ГЛОНАСС-датчиков для отслеживания маршрута и прочих параметров поездки еще в конце нулевых довольно удачно начали выход на рынки некоторых стран, где не очень доброжелательно относятся к США и идее американской монополии в навигационном сервисе. В Иране, Турции, некоторых странах Латинской Америки идея о том, что навигатор может быть дублирован в системе ГЛОНАСС нашла понимание.
Но компании совершили много ошибок, характерных для первого этапа. Они не сразу нашли правильных партнеров, неверно оценили модель бизнеса: в России их заказчиками были огромные транспортные подразделения сырьевых компаний с грузовым автопарком с тысячами машин, а в Бразилии надо было работать с городскими развозчиками мороженого. Решение всех этих проблем при относительно небольших затратах могло бы взять на себя государство.
Учитывая, что из-за курса рубля российские товары могут быть интересны внешним рынкам, относительно небольшие госинвестиции могут дать хорошую отдачу, обеспечив рост занятых в малом бизнесе.