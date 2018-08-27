Созданный в Китае крупнейший самолет-амфибия успешно прошел испытания

Крейсерская скорость до 500 км/ч, 12 часов в воздухе на одном баке. Крупнейший в мире самолет-амфибия завершил наземные испытания. Разработанный в Китае AG600 перелетел три провинции Поднебесной. Четыре турбовинтовых двигателя, возможность зачерпывать 12 т воды за 20 секунд. Самолет может перевозить до 50 человек, тушить пожары, вести спасательные работы на море.

Следующие испытания — этап руления и взлета с водной глади. Начало коммерческих поставок амфибии намечено на 2022 год.