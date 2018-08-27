Прямой эфир

Фестиваль «Семейная рыбалка» прошел в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На минувших выходных около 200 рыбаков собрались на пруду «Косой верх» недалеко от села Казаки Елецкого района Липецкой области. Здесь проходили соревнования по рыбной ловле в рамках регионального фестиваля «Семейная рыбалка».

Самую крупную рыбу, 440-граммового карася, выловила участница Ольга Чеботникова из Елецкого района, пишет Lipetskmedia. Трехкратный чемпион мира по рыбной ловле Станислав Радзишевский отметил, что праздник удался.

Фестиваль «Семейная рыбалка» организовали в Липецкой области в первый раз. До этого проходили районные турниры. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестную науке рыбу поймали под Новосибирском
Попали в сети: к берегам Камчатки подошло рекордное количество лосося
Повлияет ли удачная путина на цены в российских магазинах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017