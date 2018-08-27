Фестиваль «Семейная рыбалка» прошел в Липецкой области

На минувших выходных около 200 рыбаков собрались на пруду «Косой верх» недалеко от села Казаки Елецкого района Липецкой области. Здесь проходили соревнования по рыбной ловле в рамках регионального фестиваля «Семейная рыбалка».

Самую крупную рыбу, 440-граммового карася, выловила участница Ольга Чеботникова из Елецкого района, пишет Lipetskmedia. Трехкратный чемпион мира по рыбной ловле Станислав Радзишевский отметил, что праздник удался.

Фестиваль «Семейная рыбалка» организовали в Липецкой области в первый раз. До этого проходили районные турниры.