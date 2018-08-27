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Почти 20 «КамАЗов» мусора вывезли с улиц Красноярска в День города

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Порядка 210 кубометров мусора, что сравнимо почти с 20 «КамАЗами», вывезли с центральных улиц Красноярска за время празднования Дня города. Праздничные гулянья состоялись в эти выходные.

На время празднования Дня города дорожно-коммунальные службы создали специальные дежурные бригады, чтобы работа по уборке города проводилась в круглосуточном режиме. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Так, всего за два праздничных дня с центральных улиц города было вывезено 210 кубометров мусора. Рабочие оперативно освобождали урны, наводили чистоту и следили за тем, чтобы город оставался чистым.

Генеральная уборка перед праздничными мероприятиями проводилась в пятницу, 24 августа. В ночь на 25 августа дорожно-коммунальные службы работали в усиленном режиме.

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