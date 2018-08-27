В Лондоне преследуемый полицейскими автомобиль сбил человека

Преследуемый полицейскими автомобиль въехал в автобусную остановку в Лондоне. В результате аварии пострадали трое пассажиров и один пешеход. Инцидент произошел утром 27 августа на одной из оживленных улиц столицы Великобритании — Риджент-стрит.

Пострадавших госпитализировали в больницу, об их состоянии пока не сообщается. Устроивший наезд водитель арестован за опасное вождение, пишет Daily Express.

«Во время столкновения машину преследовала полиция. На месте аварии присутствует служба скорой помощи и пожарная бригада», — заявили в пресс-службе Скотленд-Ярда. Полицейские устанавливают подробности дорожного происшествия.

В августе арестованному выходцу из Судана Салиху Хатеру предъявлено обвинение в покушении на убийство. 14 августа он наехал на автомобиле на пешеходов и велосипедистов, а затем врезался в ограждение у парламента Великобритании. В результате инцидента пострадали три человека, двоих госпитализировали.