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Три зимних фонтана откроют в Магадане к Новому году

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В Магадане началась подготовка к новогодним праздникам. Совещание по вопросу подготовки города к Новому году прошло в мэрии Магадана сегодня, 27 августа, под руководством главы города Юрия Гришана.

К 1 декабря, когда в областном центре начнется традиционная акция «Магадан зажигает новогодние огни», город планируется украсить праздничным убранством, которое будет радовать гостей и жителей до конца января 2019 года, сообщает ИА MagadanMedia.

Так, в этом году планируют отрыть три зимних фонтана. Они расположатся в городском парке на привокзальной площади, в сквере «70 дет Магадану» и на площади Космонавтов. Также ярким украшением станут площадки возле Дворца детского и юношеского творчества и входа в городской парк.

Помимо этого, власти планируют возвести ледяной городок с горками и лабиринтом изо льда, украсить деревья, фасады зданий, световые опоры и флаговые конструкции.

По словам главного специалиста управления архитектуры и градостроительства департамента САТЭК мэрии Надежды Васильевой, в новому году Магадан станет ярким, украшенным красивыми огнями, что подарит местным жителям отличное праздничное настроение.

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