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Чрезвычайная опасность пожаров установится в Нижегородской области

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В ближайшие дни в Нижегородской области ожидается чрезвычайная опасность пожаров. Предупреждение МЧС будет действовать до 31 августа.

Чрезвычайные ситуации могут возникнуть в связи с опасными погодными условиями. МЧС прогнозирует высокую вероятность появления пожаров в лесах и на торфяниках. Ведомство предупреждает о возможном увеличении количества очагов возгораний, а также о распространении огня на населенные пункты. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Жителям Нижнего Новгорода рекомендовано соблюдать все правила пожарной безопасности и не посещать леса. Спасатели просят не жечь мусор на садовых участках, не бросать окурки и горящие спички.

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