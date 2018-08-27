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Минэкономики предложило поделить Россию на четырнадцать макрорегионов

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Министерство экономического развития России предложило разделить страну на 14 макрорегионов.

Как сообщает в понедельник, 27 августа, газета «Коммерсант», предложения ведомства собраны в доработанном документе «Стратегия пространственного развития».

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К Дальнему Востоку и Северному Кавказу предлагается добавить еще 12 макрорегионов. В их числе Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Отмечается, что территории распределялись по принципу соседского положения и потенциала кооперации субъектов. В Минэкономразвития полагают, что такое разделение обеспечит лучшие условия для межрегионального взаимодействия. Ожидается, что это позволит к 2025 году увеличить долю несырьевых товаров в общем объеме экспортных перевозок до 50%.

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