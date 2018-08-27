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В Подмосковье полиция уничтожила 6 га дикой конопли

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Полицейские уничтожили 6 га дикой конопли в ходе операции «Мак» в Московской области. Об этом сообщила руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Татьяна Петрова.

Земельный участок с дикорастущей коноплей был обнаружен в подмосковном Ступино. Для экспертизы были изъяты образцы растений. Анализ показал, что они содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством — марихуаной, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Наркосодержащие растения скосили при помощи спецтехники.

13 августа аналогичная операция «Мак» проводилась в Воскресенском и Пушкинском районах, а также на территории Коломенского городского округа. Общая площадь участков с дикорастущей коноплей составила 3 га, отмечает «Газета.ру». Полицейские сначала скосили растения, а затем сожгли их, уничтожив в общей сложности более 2 тыс. кустов конопли. 

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