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Сезон лова кеты начался в Хабаровском крае

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В реке Амур в Хабаровском крае начался промысел осенней кеты. Первые дни высоких результатов добычи пока не дали.

Предприятия в Николаевском районе уже готовы к ходу кеты, однако пока рыбы нет в прогнозируемых объемах. Тем не менее рыбаки надеются, что кета еще появится в Амуре, так как она имеет большую привязку к месту «рождения», чем горбуша. Об этом сообщает «Хабаровский край сегодня».

По последним данным, рыбопромышленники добыли 18,5 тыс. т лососевых в Хабаровском крае. Ученые же прогнозировали, что улов составит 83,2 тыс. т. Горбуша из бассейна Амура ушла на Камчатку, и там уровень добычи близок к рекорду. Только за неделю там выловили 76,7 тыс. т лососевых.

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