Японцы изучают площадку под закрытый терминал сыпучих грузов в Находке

Японские специалисты из дочерней компании корпорации Marubeni – Oriental Consultants разрабатывают схему размещения перегрузочного комплекса закрытого типа для сыпучих грузов на территории «Терминала Астафьева» в Находке.

Как сообщает пресс-служба «Терминала Астафьева», соглашение на строительство было заключено 25 мая 2018 года на Петербургском экономическом форуме. Меморандум предусматривает поэтапный переход терминала на закрытый тип перевалки угля.

Работа ведется в соответствии с поручением президента РФ о внедрении технологий закрытой перевалки угля в Находке к 2020 году, сообщает ИА PrimaMedia.

Уникальность данного проекта заключается в том, что переход будет происходить в условиях работающего предприятия. После того как специалисты изучат площадку под строительство, компания приступит к разработке детальной симуляции процесса перехода на закрытый тип перевалки.

Реализация проекта станет первым подобным опытом на Дальнем Востоке России и может стать примером для других угольных терминалов для перехода на закрытый тип перевалки.