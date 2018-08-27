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Новый горнолыжный курорт откроют рядом с Благовещенском

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Возле Благовещенска Амурской области закончено строительство первой очереди нового горнолыжного центра. Проект комплекса представят на Восточном экономическом форуме.

Ожидается, что центр площадью 66 га станет круглогодичной зоной отдыха. На данный момент завершено строительство первой очереди, подготовлена инфраструктура. Сроки строительства пока не называются, они будут уточнены после привлечения инвесторов. Об этом пишет Амурская служба новостей.

Проект горнолыжного комплекса будет представлен на Восточном экономическом форуме. Он пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

О планах обустройства горнолыжного парка также сообщили власти Удмуртии. Комплекс для новичков планируется построить в Воткинске.

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