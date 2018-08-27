Девочка погибла в помещении поликлиники в Саратове

Правоохранительные органы начали проверку по факту смерти 11-месячной девочки в поликлинике в Саратове. По предварительной версии, малышка захлебнулась.

По данным следствия, девочку в поликлинику принесла обеспокоенная женщина. На тот момент она находилась в агональном состоянии. Врачи вызвали детскую реанимацию и пытались оказать первую помощь, однако ребенок скончался. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Предварительно сообщается, что девочка могла захлебнуться детским питанием. Проверку по факту произошедшего начал следственный комитет, устанавливаются все обстоятельства трагедии.