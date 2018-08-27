Прямой эфир

Небывалый урожай маслят собирают жители юга Сахалина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Южные районы Сахалина накрыла волна маслят. Эти грибы появились в небывалых количествах и в темных хвойных лесах, и в светлых лиственничных.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, для того чтобы набрать ведро маслят, достаточно найти одну-две грибные полянки в лесу или перелеске. Особенно распространены этим летом на Сахалине маслята лиственничные (Suillus grevillei) ярко-желтого цвета. А вот масленок поздний (Suillus luteus) встречается гораздо реже. Это вид считается самым вкусным среди маслят.

Маслята считаются грибами, наиболее универсальными в приготовлении. Их можно жарить, варить, мариновать и солить. Однако сушить проблематично.

Ранее сообщалось о том, что на улицах Южно-Сахалинска второй раз за это лето выросли белые грибы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трое жителей Тюмени госпитализированы с отравлением грибами
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору грибов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017