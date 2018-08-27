Небывалый урожай маслят собирают жители юга Сахалина

Южные районы Сахалина накрыла волна маслят. Эти грибы появились в небывалых количествах и в темных хвойных лесах, и в светлых лиственничных.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, для того чтобы набрать ведро маслят, достаточно найти одну-две грибные полянки в лесу или перелеске. Особенно распространены этим летом на Сахалине маслята лиственничные (Suillus grevillei) ярко-желтого цвета. А вот масленок поздний (Suillus luteus) встречается гораздо реже. Это вид считается самым вкусным среди маслят.

Маслята считаются грибами, наиболее универсальными в приготовлении. Их можно жарить, варить, мариновать и солить. Однако сушить проблематично.

Ранее сообщалось о том, что на улицах Южно-Сахалинска второй раз за это лето выросли белые грибы.